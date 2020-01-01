مساعد سيميوني يتحدث عن جريزمان ويهاجم ريال مدريد

ريال مدريد أهان كاسياس وجريزمان أراد اللعب بجوار ميسي

تحدث مونو بورجوس مساعد المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني عن قضية جريزمان وألقى العديد من الاتهامات على ريال مدريد.

ويستعد بورجوس لأن يبدأ مسيرته كمدير فني بداية من الموسم المقبل وينفصل عن دييجو سيميوني الذي رافقه في رحلة المجد مع الروخيبلانكوس.

وفتح بورجوس النار على الفريق الملكي والجار اللدود بالنسبة لأتلتيكو، حيث قال انظروا إلى أن اللاعبين الذين مروا عبر ريال مدريد وانظروا كيف تم طرد كاسياس.

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وقال: "سيميوني؟ لم يكن هناك أي تآكل بيني وبين تشولو على الإطلاق، ينظر الأصدقاء إلى مصلحة بعضهم البعض وأنت تعلم، ليس هناك أي انقسام"

وأضاف: "سيصل أتلتيكو مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، كرة القدم تعرف أننا نستحق فرصة أخرى، سنحاول الفوز بها بعد الخسارة في نهائيين"

وتابع: "جريزمان هو من قرر الذهاب إلى فريق آخر وأراد اللعب مع ميسي، الآن هو يلعب مع ميسي ولا أعتقد أن لديه أي شيء ضدنا من مشاعر سلبية"

وحول تقنية الفيديو قال: "نحن دائمًا نحتج على كل شيء حين نشعر أن هناك ظلم، كان يجب الاستعانة بتقنية الفيديو حتى وإن كانت تحمل بعض المشاكل ولكنني أفضل وجودها"

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يذكر أن أتلتيكو مدريد قد قدم موسمًا متواضعًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، ولكنه في الوقت نفسه نجح في إقصاء ليفربول من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.