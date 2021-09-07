بنزيما يرد على فكرة عودته المحتملة إلى ليون

كريم بنزيما يرد على رغبة رئيس ليون في عودته من جديد لصفوف فريقه السابق.

يخوض كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني مساء الثلاثاء واحدة من أكثر المباريات خصوصية في مسيرته الطويلة، وذلك بعودته إلى مدينة ليون.

بنزيما يلعب اليوم للمرة الأولى على ملعب ليون الجديد، وذلك حين يخوض مع منتخب فرنسا مواجهة فنلندا، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وأجرى بنزيما مقابلة مع صحيفة "Le Progrès" الفرنسية، سُئل خلالها عن إمكانية عودته من جديد إلى النادي الذي شهد انطلاقته مع كرة القدم.

وقال بنزيما في تصريحاته: "لدي عقد مع ريال مدريد، أشعر أنني بحالة جيدة الآن، بعد ذلك؟ لا أعرف، لأنني أفكر سنة بعد أخرى".

وأضاف: "إذا شعرت أنني بحالة جيدة، سأستمر في اللعب، وإذا لم أشعر أنني بخير، سنرى، لكن لدي حاليًا عقد لمدة عامين مع ريال مدريد".

وعن لعب أول مباراة له على الإطلاق على ملعب "جروباما" معقل نادي ليون الجديد، قال بنزيما: "أنا سعيد جدًا بذلك".

جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون يحلم بأن يرى بنزيما من جديد مرتديًا قميص فريقه قبل الاعتزال، حيث أكد في تصريحات سابقة بأنه يراه "صبيًا من ليون، ومصدر فخر كبير للنادي".

ولم يتوقف ليون عن إظهار حبه الكبير للدولي الفرنسي، حيث نشر النادي مقطع فيديو لكريم خلال فترته مع الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مع تعليق: "مرحبًا بك في منزلك بنزيما"، ليرد اللاعب: "شكرًا لك ليون، أراك غدًا!".

وبدأ بنزيما مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي ليون عام 1997، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2004 وهو بعمر 17 عامًا فقط، ليقضى خمسة مواسم استثنائية في صفوفه.

وخلال الفترة التي قضاها مع ليون، حقق بنزيما لقب الدوري الفرنسي في أربع مناسبات، وكأس فرنسا مرة واحدة، كما حصد جائزة هداف الدوري الفرنسي عام 2008، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 35 مليون يورو.

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