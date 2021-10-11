بنزيما يتفاعل مع المطالبات بتحقيقه للكرة الذهبية

يعيش الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني فترة ربما هي الأفضل على الإطلاق في مسيرته الكروية، خاصة من ناحية الاعتراف بدوره الكبير على أرض الملعب.

بنزيما أصبح واحدًا من بين أهم المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية عن عام 2021، بسبب قيادته لنادي ريال مدريد ومنتخب فرنسا بعد عودته إلى صفوفه.

وعاد بنزيما إلى منتخب فرنسا بعد أكثر من خمس سنوات على عدم انضمامه بسبب أزمة الفضيحة الجنسية والابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا.

بنزيما قاد مساء الأحد منتخب فرنسا لنيل لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على حساب منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

بنزيما سجل هدف التعادل لصالح منتخب فرنسا، في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، بعد دقيقة واحدة فقط من هدف إسبانيا.

كريم الجزيري، وكيل أعمال كريم بنزيما، نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، طالب خلالها بدعمه للفوز بالكرة الذهبية.

وكتب الجزيري: "ماذا لو قامت فرنسا، مثل إسبانيا، بدعم بنزيما من أجل الكرة الذهبية 2021".

وأضاف: "أليس أعظم انتصار له هو استعادة قلوب جميع الفرنسيين بموهبته، ورقيه وجديته وكرمه، وتضحيته بنفسه؟ بنزيما للكرة الذهبية، كلنا متحدون". ط

تغريدة الجزيري تأتي بعد قيام نادي ريال مدريد بدعم بنزيما بصورة كبيرة لنيل الكرة الذهبية.

بنزيما رد على تغريدة وكيله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" هو الآخر، حيث وضع فقط رمزًا تعبيريًا لقلب، في إشارة لسعادته بدعم وكيل أعماله.

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