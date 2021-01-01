بنزيما: رونالدو مثلي الأعلى وزيدان أخي الأكبر

النجم الفرنسي يفتح قلبه

أوضح نجم ريال مدريد كريم بنزيما في حوار مع صحيفة "El Pais" من هو مثله الأعلى في عالم الرياضة والعلاقة الخاصة مع مدربه زين الدين زيدان.

بنزيما غائب في الأسابيع الماضية عن لقاءات ريال مدريد بسبب تعرضه للإصابة ولم يتضح موقفه من العودة في القمة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد.

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وقال الفرنسي للجريدة الإسبانية: "أتيت من حي صعب في بداياتي، الأولاد الأكبر كانوا يرتدون أفضل ويمتلكون السيارات، أردت أن أصبح مثلهم ولكن الأموال ليست كل شيء".

وأضاف: "في كرة القدم مثلي الأعلى هو رونالدو، البرازيلي، أعشق تايسون أيضاً لأنه مثلي جاء من القاع وصعد خطوة بخطوة، لن تكن حياتنا سهلة ولم يساعدنا أحد".

وأكمل مهاجم الملكي: "زيدان أخي الأكبر ودائماً يوجه لي النصيحة، أنا لست شخصاً بارداً، أملك صديقاً واحداً وهذا يثبت أهمية الصداقة لي".

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وعن علاقته مع كريستيانو رونالدو: "رحيله سمح لي باللعب في مركز مختلف، يسجل 50 هدفاً في الموسم وكان يجب التأقلم مع ذلك، هو من الأفضل في العالم وسعيد باللعب معه".

وسجل الفرنسي 12 هدفاً في 21 مباراة بالليجا هذا الموسم رفقة ريال مدريد.