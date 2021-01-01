أنباء سعيدة لريال مدريد ومانشستر يونايتد .. دورتموند يلمح ببيع هالاند أو سانشو

أزمة مالية بسبب غياب الجماهير

أكد هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، أنه قد يضطر إلى بيع أحد نجوم الفريق الصيف القادم لمواجهة الأزمة المالية.

فاتسكه استعرض الحسابات المالية للنادي الألمانية، في مقابلة صحفية، مشيرًا إلى ضرورة عودة العودة للملاعب مرة أخرى في أقرب فرصة ممكنة.

ويأتي ذلك نظرًا لحسارة النادي حوالي أربعة ملايين يورو، في كل يوم لا تفتح فيه المدرجات لاستقبال الجماهير.

وقال فاتسكه في تصريحاته عن إمكانية بيع أحد نجوم الفريق:"في خضم الوباء الحالي لم أعد أستبعد أي شيء، لكنه ليس بالضرورة الهدف".

وأضاف:"أهم شيء هو التوازن المالي، نريد أن يكون لدينا فريق قوي في الملعب، وفي نفس الوقت أن نكون مستقرين من الناحية المالية".

وتابع:"لو تقرر غياب الجماهير عن الملاعب الموسم القادم، سنضطر وقتها بالتأكيد في التفكير ببيع أحد اللاعبين، بدلًا من اللجوء للبنوك للحصول على قرض".

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ويأتي هذا الحديث من فاتسكه ليثير التكهنات حول مستقبل إرلينج هالاند مهاجم الفريق، والذي ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف.

وعلى الجانب الآخر يترقب مانشستر يونايتد موقف هالاند، وكذلك زميله الإنجليزي جادون سانشو، الذي كان على أعتاب الانتقال للشياطين الحمر الصيف الماضي، ولكن المطالب المالية لدورتموند تسببت في فشل الصفقة.