مفاجأة.. بنزيما يدرس إلغاء اتفاقه مع اتحاد جدة والعودة إلى ريال مدريد

ما خطة كريم؟

فجر تقرير صحفي إسباني مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي، الذي ينتهي عقده في صيف 2026، ولم يعلن عن خطوته المقبلة حتى الآن.

شبكة "ريليفو" الإسبانية ذكرت أن "بنزيما يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، وليس مع نهاية عقده في صيف 2026 كما يعتقد نادي الاتحاد".

وأضافت: "لم يتخذ صاحب الـ36 عامًا قراره النهائي بعد، لكنه يشعر ببعض الإرهاق من روتين الحياة اليومي كلاعب كرة قدم، خاصة مع التدريبات التي تقام في وقت متأخر من اليوم في السعودية بسبب الحرارة المرتفعة".

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وواصلت: "هذا الروتين اليومي، بالإضافة إلى الضغط النفسي الذي يشعر به، يجعله يفكر في الاعتزال، كما أن رغبته في العيش في مدريد تلعب دورًا مهما في هذا القرار".

وأوضحت أن انطلاقة بنزيما في الدوري السعودي لم تكن سهلة، فقد تعرض لانتقادات شديدة بسبب أدائه المتواضع في البداية، ما دفعه إلى إغلاق حسابه على إنستجرام، لكنه أصبح أكثر انسجامًا مع الفريق والمدينة الآن، ويحتل صدارة هدافي الفريق برصيد 10 أهداف في 11 مباراة.

وأردفت "ريليفو": "رغم هذا الأداء المميز، يفكر بنزيما في الاعتزال، وبدأ في مناقشة هذا الأمر مع مسؤولي النادي، الذي سيوفر مبلغًا كبيرًا من راتب اللاعب، البالغ حوالي 100 مليون يورو سنويًا".

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وختمت: "يتضح أن مستقبل بنزيما على المدى الطويل مرتبط بشكل وثيق بريال مدريد، فقد اتفق مع النادي على أن يكون سفيرًا له بعد اعتزاله، مع التركيز بشكل خاص على المنطقة العربية، وذلك في ظل العلاقة المميزة التي تجمع كريم برئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز".