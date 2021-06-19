بنجامين سيسكو: جوهرة سالزبورج الملقب بهالاند الصغير

اشتهر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي ارتبط سابقًا بمانشستر سيتي وبايرن ميونخ، بأنه يتمتع بسرعة مماثلة لسرعة كيليان مبابي

على الرغم من أن نادي سالزبورج لم يكن النادي الأول الذي طور إرلينج هالاند، إلا أنه بالنسبة للعديد من المشجعين هو الفريق الذي يرتبط بخطوات تطور المهاجم نحو النجومية.

مع سالزبورج، ظهر هالاند لأول مرة في عالم كرة القدم، حيث سجل 28 هدفًا في 22 مباراة في بداية موسم 2019-20 مما أوصله إلى الشهرة العالمية.

بالطبع، واصل هالاند تحقيق أشياء أكبر وأفضل في بوروسيا دورتموند، ولن يمر وقت طويل قبل أن ينتقل مرة أخرى إلى الأندية الكبرى في العالم.

بالعودة إلى سالزبورج، فإنهم الآن على وشك إطلاق العنان لمهاجم جديد كان يعمل النادي عليه خلال الموسمين الماضيين.

هذا المهاجم هو بنجامين سيسكو، وهو لاعب كثيرون يطلقون عليه لقب "ميني هالاند".

يبلغ طوله 193 سم، وقوي البنية وسريع الحركة، كل ما كان مفقودًا في سيسكو عند وصوله إلى سالزبورج من موطنه سلوفينيا في عام 2019 كان قدرته على تسجيل الأهداف.

لكن بعد سلسلة من المباريات في دوري الدرجة الثانية النمساوي حتى أبريل ومايو والتي شهدت تسجيله 13 هدفًا في ست مباريات فقط، هناك شعور في ملعب ريد بول أرينا بأن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مستعد لخلافة هالاند.

وقال سيسكو للصحفيين في وطنه عندما سئل عن تشبيهه بهالاند "مثل هذه المقارنات تحفزني وتمنحني القوة. إنهم لا يمثلون الضغط. سأتعلم حتى أكون أفضل منه.

"أخبرني زملائي في النادي أن هالاند وأنا متشابهان للغاية، خاصة من حيث السرعة. حتى أن معظمهم أخبرني أنني أفضل منه!"

هذا بعض التصريح، لكن سيسكو أظهر بالتأكيد خلال مسيرته للشباب أنه يمتلك ما يلزم للوصول إلى القمة.

بعد أن بدأ مسيرته في مسقط رأسه في راديسي، ظهر لأول مرة في سلوفينيا عندما سجل 59 هدفًا في 23 مباراة فقط مع فريق كرسكو تحت 15 عامًا في دوري الدرجة الثانية في موسم 2017-18.

أكسبه ذلك الانتقال إلى دومزالي بطل الدوري مرتين، ولكن بعد عام واحد، طلبته أندية أكبر بكثير، حيث كان مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند وأياكس من بين أولئك الذين أبدوا اهتمامًا بالتعاقد معه خلال صيف 2019. .

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ومع ذلك، فاز سالزبورج بالسباق لتوقيعه، حيث دفع حوالي 2.5 مليون يورو (2.2 مليون جنيه استرليني / 2.8 مليون دولار) للحصول على خدمات سيسكو.

وقال وكيل أعماله، إلفيس باسانوفيتش، لوكالة سبوكس في ذلك الوقت: "تلقينا الكثير من العروض من أندية كبيرة. لو أردنا المال، لكان بنجامين يلعب في إنجلترا أو إيطاليا. لكننا نظرنا إلى الصورة الأكبر ومشروع سالزبورج.

"حاولت أكبر الأندية في أوروبا الحصول عليه. كان الاهتمام به كبيرًا؛ لم أر شيئًا كهذا من قبل.

"أعطى سالزبورج طريقًا لبنجامين. هنا يمكنه التطور. المسؤولون أرادوه حقًا، وهو أمر مهم بالنسبة لنا. هنا أيضًا لديه فرصة أكبر للعب للفريق الأول عاجلاً أم آجلاً.

"بنجامين هو واحد من أعظم المواهب في فئته العمرية في أوروبا. لديه جسد لا يصدق، طويل، سريع، لديه قدرة كبيرة على القفز، موهوب تقنيًا وأعظم نقاط قوته هي إنهائه للهجمات".

لم تكن هذه القدرة واضحة تمامًا خلال عامه الأول في سالزبورج، على الرغم من تسجيله مرتين في الفوز 7-2 على نابولي في دوري أبطال أوروبا للشباب.

يلعب جنبًا إلى جنب مع مجموعة من المواهب الشابة الأخرى لنادي ليفارينج الرفيق لسالزبورج في الدرجة الثانية النمساوية، وسجل مرة واحدة فقط في 15 مباراة حيث كان يكافح من أجل السيطرة على اللعب ضد الكبار عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

ومع ذلك، سارت الأمور بشكل مختلف بالنسبة له على مدار الموسم الأخير، حيث أنهى الموسم برصيد 21 هدفًا وستة تمريرات حاسمة في 29 مباراة مع ليفارينج.

وعلى الرغم من أن غالبية أهدافه جاءت خلال تلك المسيرة الرائعة نحو النهاية للموسم، إلا أن مستواه في وقت سابق من الموسم أكسبه ظهوره مع الفريق الأول كبديل في الدقيقة 87 ضد هارتبرج في يناير.

ستة لاعبين فقط لعبوا في صفوف فريق سالزبورج في سن أصغر من المعتاد منذ استحواذ ريد بول في 2005، أمثال دايوت أوباميكانو ودومينيك سوبوسلاي، مما يعني أن سيسكو من الأفضل على الرغم من أن ذلك كان ظهوره الوحيد حتى الآن.

بدأ سيسكو في ترك بصمته على المستوى الدولي، ودخل التاريخ باعتباره أصغر لاعب يمثل سلوفينيا على الإطلاق عندما ظهر لأول مرة ضد مقدونيا الشمالية في اليوم التالي لميلاده الثامن عشر في يونيو.

من المحتمل أن يكون هذا هو الأفضل من بين العديد من الإنجازات، خاصة إذا كانت مقارنات هالاند تؤتي ثمارها.

بالتأكيد يبدو أن سيسكو يمتلك مظهرًا جسديًا مشابهًا للاعب النرويج الدولي، في حين يبدو أن أي أسئلة تدور حوله عن عينه على الهدف قد تمت الإجابة عليها في الأشهر الأخيرة.

الشبا لديه السرعة أيضًا، حيث تم تسجيل سرعته القصوى عند 36.1 كم / ساعة ضد دورنبيرن في أبريل. لوضع ذلك في السياق، هذا مطابق تقريبًا للسرعة القصوى التي يصل إليها كيليان مبابي!

ربما يختلف عن هالاند، رغم ذلك، هو رائع في اللعب بظهره إلى المرمى وإسقاطه بشكل أعمق، وذلك ليكون أكثر انخراطًا في اللعب، مع قدميه السريعة أحيانًا التي تزعج الخصوم.

قال باسانوفيتش لزورنال 24: "أود أن أقول إن بنجامين هو فقط بنجامين سيسكو. إنه مختلف. كثيرون يقارنونه بهالاند، لكنني أعتقد أنهما نوعين مختلفين من اللاعبين. إنهما متشابهان في البناء الجسدي والسرعة، لكنهما لاعبين مختلفين.

"بنجامين هو أكثر من لاعب جماعي. ربما يكون أفضل تقنيًا بمهاراته، لكن هالاند أكثر جموحًا بعض الشيء مع عطائه.

"إنه (سيسكو) لا يزال فتى متواضعًا ويعمل بجد. لا أريد أن أمارس أي ضغط إضافي عليه. لا يزال صبيًا صغيرًا ولا يزال أمامه الكثير."

يبدو من المرجح أن يكون أحد المنضمين للفريق الأول في سالزبوررج، مع المدرب الجديد ماتياس جايسلي الذي درب الشاب خلال الفترة التي قضاها في ليفرينج.

وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون قادرًا على إحداث نفس التأثير الفوري لهالاند، إلا أن هناك آمالًا بعد مسيرته الأخيرة في أنه يمكن على الأقل أن يكون بديلاً قوياً.

ستراقب الأندية الكبرى في أوروبا أيضًا، حيث يوشك سيسكو على دخول السنة الأخيرة من عقده.

وهكذا، بينما يعتقد الكثيرون أن هالاند موهبة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل، يأمل سالزبورج أن يغير هذا الاعتقاد.

"ميني هالاند" مستعد لإظهار قدرته.