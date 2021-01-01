بلماضي: محرز ليس سعيدًا في مانشستر سيتي

مدرب منتخب الجزائر يعلنها

قال المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي إن رياض محرز ليس سعيدًا في مانشستر سيتي في الوقت الحالي ليعلن أمرًا تلاحظه الجماهير حول العالم دون أن يعلن.

وكان محرز قد شارك بفاعلية كبيرة مع منتخب الجزائر في الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية صيف العام 2019 في مصر وتحقيق اللقب القاري لمحاربي الصحراء.

وفي ذلك السياق أبدى المدير الفني لمحاربي الصحراء جمال بلماضي قلقه =من عدم حصول محرز على دقائق كافية تحت قيادة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

ساهم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في 31 هدفًا و 31 تمريرة حاسمة منذ أن ارتدى قميص مانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي، كان ذلك على المستوى الفردي.

بينما على المستوى الجماعي فاز أيضًا بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، جنبًا إلى جنب مع كأس كاراباو مرتين، لكنه وجد نفسه بوضع غير مستقر في تشكيلة بيب جوارديولا.

وحول وضع محرز الحالي يزعم بلماضي أن الجناح الجزائري محبط من وضعه في مانشستر سيتي ويخشى أن يؤدي عدم حصوله دقائق منتظمة إلى التأثير على قدرته على الأداء على المستوى الدولي.

الجزائري واثق من قدرة محرز على تغيير وضعه، كما قال لـ DZ Foot: "محرز ليس سعيدًا في مانشستر لأنه لا يلعب كثيرًا، وهو مقاتل يريد لعب كل المباريات لفريقه. .

وأضاف: "لا يمكنني أن أطلب منه مغادرة ناديه للعب أكثر في نادٍ آخر، فأنا لست وكيله، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة له هو الحفاظ على لياقته البدنية والاستعداد للمباريات المقبلة للمنتخب".

وتابع: "إنه قائدنا، أتفهم خوف الجماهير من وضعه الحالي حيث أنه لا يشارك كثيرًا كما ينتظرون، لكن من وجهة نظري، فهو مقاتل ولديه القدرة على العودة مرة أخرى. أنا أثق به".

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الجدير بالذكر أنه بعد إصابة دي بروينه من المفترض أن يحصل النجم الجزائري على المزيد من الفرص، وسيكون محرز متاحًا لجوارديولا مرة أخرى عندما يسافر السيتي إلى تيرف مور لمواجهة بيرنلي مساء الأربعاء.