بلماضي: محرز شعر بخيبة أمل لعدم مشاركته أمام ليفربول

المدير الفني لمنتخب الجزائر يتحدث عن عدم مشاركة محرز أمام ليفربول رفقة مانشستر سيتي.

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على أن رياض محرز لاعب الخضر، أصيب بخيبة أمل، بعد عدم مشاركته في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول الأخيرة.

محرز غاب عن مباراة مانشستر سيتي وليفربول، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بلماضي قال خلال تصريحات صحفية: "وضع محرز مع مانشستر سيتي ليس مقلقًا إطلاقًا، حيث شارك في عدد كبير من المباريات، وكنا ننتظره في مباراة بين فريقين كبيرين في إنجلترا وأن يتألق في مثل هذه المواجهات".

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مدرب المنتخب الجزائري تابع: "لا يجب أن يتم تضخيم الأمور، ولكن للأسف هذا نوع من الصعوبات التي تواجه أي لاعب، ولابد في هذه المواقف البقاء قويًا".

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وأشار جمال بلماضي إلى أن محرز سعيد بالعودة إلى منتخب الجزائر، حيث قال: "محرز لديه شخصية قوية، وحاليًا هو يركز مع المنتخب الجزائري، ولديه الرغبة في تقديم الأفضل، وليس هناك أي مشكلة، ونتمنى له ولجميع زملائه النجاح والتوفيق".

وتحدث بلماضي عن فوز محاربي الصحراء على زيمبابوي، حيث قال: "المنافسة قوية ولا يوجد أي لاعب أساسي دون نقاش، وعلى الجميع التركيز من أجل حجز مكانة أساسية بصفوف المنتخب".

واختتم مدرب الخضر تصريحاته قائلًا: "الأماكن غالية جدًا داخل مجموعة المنتخب الحالية، وهو الأمر الذي يعلمه الجميع ويدفعهم لتقديم الأفضل دائمًا".

وحقق المنتخب الجزائري الفوز على نظيره زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.