اتحاد الكرة السعودي يرفض طلب النصر باستقدام حكام أجانب

اتحاد الكرة السعودي رفض طلب النصر باستقدام طواقم أجنبية.

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر، بإسناد جميع مباريات فريقها ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إلى حكام أجانب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم 23 نوفمبر الجاري، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاتحاد السعودي رد على إدارة النصر، عبر خطاب رسمي، يدعو إلى الالتزام بمتطلبات التعميم الذي سبق أن أرسل للأندية، باعتماد 7 طواقم أجانب لكل فريق بالموسم الواحد.

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كما أكد الاتحاد السعودي لنادي النصر، على ضرورة إرسال طلب إسناد أي مباراة لطاقم أجنبي قبل موعدها بـ16 يومًا على أقل تقدير، مع إرسال الحوالة البنكية القاضية بسداد مبلغ الطاقم، لحساب الاتحاد السعودي.

وتضمن الخطاب الذي أرسله الاتحاد السعودي إلى نادي النصر، بتكفل إدارة الأخير بمصاريف الطواقم التي تقدر بـ4ملايين و550 ألف ريال، بواقع 175 ألف ريال للطاقم الواحد، على أن يتم سداد المبلغ نهاية الموسم.

جاء ذلك بعدما أرسلت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، طلبًا لاتحاد الكرة السعودي، بإحضار طواقم أجنبية لقيادة باقي مباريات الفريق بالدوري السعودي، بعد الشكوى من بعض الأخطاء التحكيمية.

وكان الاتحاد السعودي قد اتخذ قرارًا بالاعتماد على الحكام السعوديين خلال الموسم الحالي، مع منح الحرية للأندية بطلب استقدام 7 طواقم أجنبية خلال الموسم، على أن تتكفل الأندية بمصاريف استقدامها.