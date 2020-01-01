بلجيكا تحافظ على الصدارة بتصنيف الفيفا الأول في 2020

بداية هادئة تماماً للعام الجديد

نجح المنتخب البلجيكي الأول، في الحفاظ على صدارته بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بداية هادئة تماماً لعام 2020.

15 مباراة دولية ودية فقط تم خوضها على مستوى المنتخبات، منذ التصنيف الأخير للفيفا في شهر ديسمبر الماضي، لتبقى قمة التصنيف كما هي.

بلجيكا تأتي في المركز الأول، وبعدها المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة، ثم إنجلترا وأوروجواي وكرواتيا.

المزيد من الفرق

وأما المنتخب البرتغالي بطل دوري الأمم الأوروبية يأتي بالمركز السابع، ثم إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وسويسرا وإيطاليا وهولندا وألمانيا على الترتيب.

مؤتمر مانشستر يونايتد | سولشاير قلق على راشفورد وغير نادم على هالاند

واندا: إيكاردي مُعلق بين إنتر ويوفنتوس وباريس

وجاءت بعض التغييرات الطفيفة في أول 50 مركز، بهبوط ويلز إلى المرتبة الثالثة عشر، ثم باراجواي التي تأخرت إلى المركز 41 بينما تقدمت غانا للمركز 46.

التصنيف شهد نبأ سار للمنتخب الفلسطيني، حيث تقدم 3 مراكز ليأتي رقم 103، وهو الصعود الأكبر في 2020 حتى الآن، ليتفوق الفريق العربي على إستونيا وترينيداد وتوباجو وموزمبيق وكينيا.