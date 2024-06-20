بعد وعود لؤي ناظر .. 4 صفقات في الطريق إلى الاتحاد

بدأ العهد الجديد في الاتحاد

بدأ لؤي ناظر فترته الرئاسية لنادي الاتحاد رسميًا اليوم بعد الإعلان عن فوزه بالمنصب بالتزكية ليخلف أنمار الحائلي.

وأعلن ناظر عن قرارات نارية لحظة فوزه بمنصب الرئيس، أبرزها التنازل عن جميع القضايا ضد المشجعين وإقالة المدرب مارسيلو جاياردو والتمسك ببقاء المهاجم كريم بنزيما.

الصحفي رودي جاليتي، المختص بأخبار الانتقالات، أشار عبر منصة إكس إلى أن الاتحاد يُخطط لثورة في سوق الانتقالات لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وأوضح جاليتي أن العميد سيتعاقد مع 4 لاعبين أجانب على الأقل خلال الصيف الجاري، علمًا أن الفريق تخلى بالفعل عن الثنائي مارسيلو جروهي ورومارينيو، وتتحدث الأخبار عن رحيل أحمد حجازي وعبد الرزاق حمدالله كذلك.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم الصيف الماضي كلًا من بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو ولويز فيليبي وجوتا.