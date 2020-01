بعد وصوله بيوم واحد إبراهيموفيتش يسجل ويصنع مع ميلان

احتاج زلاتان إبراهيموفيتش إلى 24 ساعة فقط، مع ميلان ليسجل أول أهدافه مع الروسونيري.

وانضم السويدي صاحب الـ 38 عاماً، بشكل رسمي لميلان في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.

إبراهيموفيتش يفسر اختياره للرقم 21 مع ميلان

ولعب ميلان مباراة ودية اليوم أمام رودينس، ضمن استعداد الفريق لاستئناف الدوري الإيطالي، وفيها فاز الروسونيري بتسعة أهداف دون رد.

إبراهيموفيتش شارك بشكل أساسي في المباراة، ونجح في التسجيل وصناعة هدفاً لزميله كالابريا خلال الشوط الأول الذي انتهى بخماسية نظيفة.

📽 Goals galore in the Rossoneri’s friendly match

Check out @Ibra_official ’s “first” goal ⚽



📽 Amichevole per i rossoneri

E primo gol per Ibra ⚽ #SempreMilan pic.twitter.com/sT2tcxYyVH