"مكالمة للتعاقد مع هذا اللاعب!" .. فيرناندو هييرو يقترب من حسم صفقته الأولى في النصر

المدير الرياضي الجديد للنصر يبدأ عمله بقوة..

بعد ساعات قليلة من توليه مسؤولية "الإدارة الرياضية" في نادي النصر السعودي، بدأ الأسطورة الإسبانية فيرناندو هييرو، التخطيط بقوة للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

هييرو يسعى لإعادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى منصات التتويج مجددًا؛ بعد موسمين "صفريين"، بالرغم من تواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ريليفو"، مساء اليوم الأربعاء، عن مكالمة هاتفية من هييرو، مع النجم الإسباني المخضرم ناتشو فيرنانديز، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

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الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن المدير الرياضي بنادي النصر، تفاوض مع ناتشو خلال المكالمة؛ لإقناعه بالتراجع عن فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي، في صيف العام الحالي، والانضمام إلى قلعة العالمي.

ووعد هييرو - حسب نفس الصحيفة -، النجم الإسباني الذي يجيد في جميع مراكز الدفاع، بالحصول على راتب سنوي، أكبر بكثير من ما سيتقضاه، إذا انتقل إلى الملاعب الأمريكية.

وأكدت الصحيفة على أن هذه المكالمة؛ قد تلعب دورًا كبيرًا في حسم أولى صفقات النصر الصيفية، بقيادة فيرناندو هييرو؛ حيث كان ناتشو فيرنانديز قد قرر في وقتٍ سابق، "الرحيل" عن العملاق الإسباني ريال مدريد، بعد أن مثّله في جميع الفئات السنية.