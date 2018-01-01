بعد عشر سنوات.. ديفو يتسلم ميدالية الفوز بكأس رابطة الدوري

توتنهام يمنح جيرمين ديفو ميدالية الفوز بكأس رابطة الدوري بعد عشرة أعوام

فيسبوك تويتر محمد عماد

في واقعة غريبة من نوعها، أرسل توتنهام هوتسبر ميدالية الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية للاعب جيرمين ديفو بعد عشر سنوات من الفوز باللقب.

ديفو لعب مع السبيرز وقتها حتى قبل النهائي، قبل أن ينتقل في يناير من عام 2008 إلى فريق بورتسموث ليغيب عن المباراة النهائية.

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اللاعب البالغ من العُمر 36 عامًا قال: "أتذكر مساهمتي مع الفريق في هذه البطولة، من الرائع أن أكون جزءً من تاريخ هذا الفريق الكبير".

ويلعب ديفو حاليًا لصفوف فريق بورنموث منذ الموسم الماضي.

يشار إلى أن ديفو صاحب الـ 57 مباراة دولية لعب في صفوف فريق توتنهام هوتسبر في الفترة ما بين 2004 حتى 2008، وعاد للعب معهم مرة أخرى منذ 2009 حتى 2014، وأعير لهم فترة قصيرة بعد ذلك أيضًا في نفس العام.