أليجري يُقرر بدء مباراة أتالانتا دون رونالدو

لاعب ريال مدريد السابق سيختبر للمرة الأولى مشاعر البدء من مقاعد البدلاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سيختبر كريستيانو رونالدو مشاعر بدء مباراة لفريقه يوفنتوس على مقاعد البدلاء للمرة الأولى هذا الموسم، ذلك خلال مواجهة أتالانتا بعد عصر الأربعاء.

ولم يغب اللاعب صاحب الـ33 عامًا عن أي من المباريات الـ17 لفريقه في السيري آ، وخاض 5 مباريات في دوري الأبطال وغاب عن السادسة أمام يونج بويز مجبرًا بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام فالنسيا.

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ولكن المدرب ماسيميليانو أليجري والذي يُطبق مبدأ المداورة بشكل جيد هذا الموسم على لاعبيه باستثناء رونالدو، قرر استخدامه ضمن هذا النظام تلك المرة وسيُجلسه على مقاعد البدلاء في ملعب أتليتي دي آدزوري في بيرجامو.

ومن المتوقع أن يبدأ متصدر البطولة لقاء "البوكسينج داي" الإيطالي بتشيزني في حراسة المرمى، أمامه دي شيليو وبن عطية وكيليني وأليكس ساندرو في الدفاع، ثم إيمري كان وبيانيتش وبينتاكور في الوسط، وأخيرًا الثلاثي ديبالا ودوجلاس كوستا وماندجوكيتش في الهجوم، وسيغيب عن اللقاء لاعب الوسط بليز ماتويدي لإصابته بالحمى.