"عدم موافقة الضحية واضح ونطالب بالسجن 12 عامًا"

مثُل نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيش أمام محكمة برشلونة اليوم الإثنين، للنظر في اتهامه بالاعتداء الجنسي على شابة داخل ملهى ليلي بمدينة برشلونة في ديسمبر 2022.

ونفى ألفيش في البداية أي علاقة له مع المرأة التي قال إنه لا يعرفها، قبل أن يتراجع ويدعي أنه دخل في علاقة معها بالتراضي، موضحًا أنه "أنكر ذلك في البداية للحفاظ على زواجه".

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وقال الادعاء في جلسة المحاكمة اليوم: "وجود عدم الموافقة (من الضحية) واضح، وهذا هو السبب في أننا هنا".

وجرى إلقاء القبض على المدافع البرازيلي في يناير من العام الماضي في المدينة الكتالونية وهو محتجز في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين، بعد رفض المحكمة طلبات الإفراج عنه بكفالة.

ويطالب المدعي العام الإسباني بالحكم على ألفيش بالسجن 9 سنوات، مع دفع تعويضات بقيمة 150 ألف يورو للمرأة، بينما طالب محامو (المدعية) بالسجن 12 عامًا للاعب برشلونة السابق.