بعد طرده من النصر .. رودي جارسيا يقترب من تدريب عملاق إيطاليا!

المدرب الفرنسي أصبح قريبًا جدًا من تدريب العملاق الإيطالي

يبدو أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا لن ينتظر طويلًا حتى يتولى تدريب فريق جديد، بعد أن تمت إقالته من تدريب نادي النصر خلال شهر أبريل الماضي، حيث أصبح قريبًا من العودة إلى الدوري الإيطالي.

جارسيا صاحب الـ59 عامًا، تمت إقالته من تدريب النصر، بعد دخوله في أزمات مع لاعبي الفريق، وذلك بعدما خسر العالمي صدارة دوري روشن السعودي لصالح منافسه الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

وأشار موقع "ريبوبليكا" الإيطالي إلى أن هناك لقاء تم بين أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي ورودي جارسيا، الذي أصبح مرشحًا لخلافة لوتشيانو سباليتي لتدريب نابولي.

وقام رئيس نابولي بدعوة جارسيا لتناول العشاء في روما بمنزل رئيس نابولي، ولبى المدرب الفرنسي الدعوة بالفعل، مما يُشير إلى أنه اقترب كثيرًا من تولي مهمة تدريب العملاق الإيطالي.

وتوج نابولي ببطولة الدوري الإيطالي موسم 2022-23، بعد غياب 33 عامًا، في حدث تاريخي احتفلت به مدينة نابولي بالكامل في مشهد لن يُنسى.