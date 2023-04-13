تعرف على الأسباب الكاملة لإقالة رودي جارسيا المفاجئة من تدريب نادي النصر السعودي، ودور البرتغالي كريستيانو رونالدو في تلك الإقالة..

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قرر نادي النصر السعودي إقالة الفرنسي رودي جارسيا من تدريب الفريق بعد أيام من التكهنات حول مصير المدير الفني السابق لروما ومارسيليا مع "العالمي".

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النصر أصدر بيانًا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للإعلان عن إقالة جارسيا جاء فيه: "قررت إدارة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا".

وأضاف البيان: "مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".

إقالة جارسيا لم تكن صادمة إلى حد بعيد، وذلك بعد أيام من التكهنات حول مستقبل المدير الفني الفرنسي مع "العالمي".

لكن ما هي أسباب إقالة رودي جارسيا من النصر، وما هو دور البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق في ذلك، ومن هو بديله؟ نتعرف على كل ذلك في هذا التقرير من "جول.كوم".

ما هو سبب إقالة رودي جارسيا من تدريب النصر؟

مع تراجع النصر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وفقدان الصدارة بعد الخسارة أمام الاتحاد في الكلاسيكو بالجولة 20 من منافسات موسم 2022-23، ومستقبل جارسيا أصبح تحت المجهر.

وجاء التعادل السلبي المخيب أمام الفيحاء في الجولة 23، ليعني أن "العالمي" الآن يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد متصدر جدول الترتيب.

النصر استقر على إقالة جارسيا مساء الأربعاء، وذلك بعد دخول المدرب الفني في صدام مع لاعبي النصر عقب التعادل أمام الفيحاء.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء قيام جارسيا بشن هجومي كلامي حاد على اللاعبين ليدفع إدارة النصر إلى اتخاذ قرارها بإقالته من منصبه.

جارسيا تهكم على عبد الرحمن غريب، وقال له: "من أنت لتتذمر من تغييرك في المباراة؟ أنت لاعب عادي وجاملتك من قبل، ومن اليوم أنت خارج حساباتي، وبما أنك لم تلعب أمس عليك الآن التوجه لأخذ حصة تدريبية قوية مع الاحتياطيين".

كما قام المدرب الفرنسي بانتقاد سلطان الغنام، حيث اتهمه بأنه لم ينفذ التعليمات الفنية، وأن المدافع علي لاجامي أفضل منه في مركز الظهير الأيمن، ووجه حديثه للاعبين قائلًا: "دللتكم بما فيه الكفاية، وستشاهدون الوجه الحقيقي في التدريبات بداية من الخميس".

وبعدما علمت إدارة النصر ما حدث، اجتمعت مع عدد من اللاعبين، حيث أكدوا على أن الجو مع جارسيا غير صحي، ويتعامل بشكل سيئ مع بعض اللاعبين، كما أن الفريق يفتقد أسلوبًا واضحًا داخل الملعب، وأن هناك اختلافًا من حصة تدريبية لأخرى وما يطلبه منهم، مما يشعر اللاعبون بالحيرة.

ما موقف كريستيانو رونالدو من إقالة رودي جارسيا من تدريب النصر؟

صحيفة "الرياضية" السعودية، كشفت عن الدور الذي لعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في إقالة رودي جارسيا من تدريب الفريق.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة النصر وضع رأي رونالدو في الحسبان، بضرورة الاعتماد على أسلوب لعب هجومي يناسب الإمكانيات التي يتمتع بها الفريق.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو غير سعيد بالتكتيكات التي يستخدمها جارسيا، لأنها لا تجعله يستفيد أكثر من زملائه بالفريق، والخلاف بين اللاعبين وجارسيا بدأ منذ بداية العام الجاري، وليس بعد مباراة الفيحاء الأخيرة فقط.

من هو دينكو إيليتشيتش بديل رودي جارسيا في النصر؟

بعد دقائق من إقالة رودي جارسيا، أعلن النصر رسميًا عن تعيين الكرواتي دينكو إيليتشيتش في منصب المدير الفني المؤقت للفريق.

النصر أصدر بيانًا جاء فيه: "قررت إدارة نادي النصر تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو إيليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، متمنين له التوفيق مع العالمي بإذن الله".

مسيرة إيليتشيتش تتميز بتدريب العديد من فرق الفئات السنية في عدد من الأندية، أبرزها خيتافي الإسباني، كما أشرف على تدريب الفئات السنية لمنتخب كرواتيا في فترات متقطعة.

Shahid