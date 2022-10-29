بعد ضربة جوليانو وحمد الله .. النصر وأنباء سعيدة بخصوص قضية أبو جبل

النصر ومشاكل قضائية مؤخراً

قال الناقد خالد أبو غانم أن فريق النصر سينتصر في قضيته المرفوعة بخصوص الحارس المصري محمد أبو جبل، لاعب البنك الأهلي الحالي.

ودخل الحارس والنادي السعودي في نزاع قضائي بسبب فسخ العقد الموقع بينهما، ومطالبة كل طرف بتعويض بسبب الإجراء. اقرأ هنا المزيد من التفاصيل.

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وقال أبو غانم مع قناة "24 الرياضية": "النصر المعلومة التي أملكها أن المبلغ المستحق فقط لجوليانو، قد تكون معلومة ناقصة".

وأكمل: "قضية قادمة في صورة أبو جبل؟ هناك قضايا واضحة، قضية أبو جبل النصر سيكسبها مليون في المائة، وقع عقداً بشروط واضحة".

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وخرجت تقارير مؤخراً تؤكد أن النصر سيتعرض للعقوبة بسبب قضية الحارس المصري كما هو الحالي في قضية البرازيلي جوليانو. اقرأ هنا.