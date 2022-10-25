صدمة جديدة .. الكشف عن عقوبات على النصر بسبب أبو جبل

المصائب تنهال على النصر بعد عبد الرزاق حمد الله بالأمس، مصادر تؤكد بعقوبات جديدة بسبب محمد أبو جبل

لم يلبث النصر السعودي أن تلقى صدمة الأمس بعد خسارته لقضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلا وتم الكشف اليوم الثلاثاء، عن عقوبات جديدة بسبب حارس المرمى المصري محمد أبو جبل.

بالأمس، أصدر الاتحاد الدولي "فيفا" قراراته في قضية حمد الله، بإلزام العالمي بدفع المبالغ المالية المتأخرة له من رواتبه ومكافآت التتويج بالدوري والكأس، بجانب بعض المستحقات الأخرى، والتي تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين يورو. (طالع التفاصيل)

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واليوم الثلاثاء، بحسب مصادر الإعلامي الرياضي خالد بن عبد العزيز فإن فيفا كذلك أدان النصر في قضية أبو جبل.

وأوضحت الإعلامي وفقًا لمصادره أن الحارس المصري حصل على حكم لصالحه من فيفا، يلزم النصر بدفع تعويض مالي له، يشمل كامل عقده، بجانب عقوبات على العالمي، لفسخ العقد لأسباب غير مشروعة.

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يذكر أن جاباسكي كان قد وقع على عقود انتقاله للعالمي في يناير 2022، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه السابق الزمالك.

وفي يوليو 2022، وقع الحارس على مخالصة مالية مع الزمالك، نظرًا لتأخر نهاية الدوري المصري، وبدء معسكر إعداد النصر للموسم الجديد.

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لكنه فوجئ بخطاب رسمي من النادي السعودي يخطره به بفسخ عقده، بداعي أن العقد باطل من الأساس، متهمًا الحارس بخداع النادي حول موعد نهاية عقده مع الفارس الأبيض.

وأكد جاباسكي لجوئه للفيفا للمطالبة بكامل عقده، بعدما رفض النصر الحل الودي، فيما لجأ العالمي للفيفا لاسترداد ما حصل عليه الحارس من أموال. (طالع التفاصيل)

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