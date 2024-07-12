بعد رفض العرض الأمريكي .. الاتحاد يفاجئ سيرخيو راموس ويحقق حلم الحائلي!

الاتحاد يدخل سوق الميركاتو الصيفي بكل قوة..

يبدو أن حلم أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد السابق، سيعود للظهور في الساحة مجددًا، بشأن صفقة الإسباني سيرخيو راموس، نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان الأسبق، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الحائلي قد اعترف بمطالبة إدارة الاتحاد لبرنامج الاستقطاب، في الموسم الماضي، بضم عدد من الصفقات العالمية، بين محمد صلاح وسيرخيو راموس وماركينيوس، إلا أن البرنامج رد بالرفض لأن الميزانية لا تكفي، حسب قوله.

وتشير مصادر لقنوات الكأس القطرية، إلى تقدم إدارة نادي الاتحاد، بعرض رسمي للإسباني راموس، من أجل الظفر بخدماته في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء عقده مع إشبيلية.

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ويقضي سيرخيو راموس فترة إجازته، هذه الأيام، بعد رحيله عن إشبيلية، فيما اجتمع شقيقه ووكيل أعماله، رينيه راموس، بمسؤولي نادي سان دييجو الأمريكي، واستمع للعرض الأمريكي ووجهات نظرهم، كما تعرف على المدينة، إلا أن قائد ريال مدريد الأسبق، رفض العرض لأنه لا يلبي توقعاته المالية والرياضية.

وتشير تقارير إسبانية إلى قرار راموس بالانتظار لحين استقبال عروض جديدة في موسم الميركاتو الصيفي، وسط توقعات بتلقي عرض من دوري روشن السعودي، ليصبح العرض الاتحادي فرصة للمدافع الإسباني لخوض تجربة احترافية في المملكة.

ويمتلك سيرخيو راموس العديد من الألقاب مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وكذلك منتخب إسبانيا الذي توج معه بلقب كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012)، فيما عاد راموس إلى فريقه الأسبق، إشبيلية، بعد 18 عامًا، ليقضي موسمًا واحدًا، خاض فيه 37 مباراة، في مسابقات الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 7 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.