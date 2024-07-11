من أجل دوري روشن .. سيرخيو راموس يرفض العروض الأمريكية!

هل سنرى راموس في دوري روشن الموسم المقبل؟

رفض النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع إشبيلية السابق، العروض التي وصلت له من الدوري الأمريكي مؤخرًا، من أجل الحصول على خدماته.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن أن رينيه راموس وكيل أعمال سيرخيو وشقيقه، اجتمع بالفعل مع مسؤولي نادي سان دييجو الأمريكي، واستمع لعرضهم ووجهات نظرهم من أجل ضمه، وتعرف أيضًا على المدينة.

وأضافت الصحيفة أن رينيه قام بنقل كل تلك المعلومات إلى شقيقه سيرخيو، الذي رفض العرض بجانب عدة عروض من الدوري الأمريكي، لأنه يرى أن تلك العروض لن تلبي توقعاته المالية والرياضية.

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وفضّل سيرخيو أن يؤجل اتخاذ قراره حاليًا، على أمل الحصول على عروض من دوري روشن السعودي، على الرغم من أنه لا يوجد أي شيء يظهر حاليًا مع دخولنا في شهر يوليو، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

وسيظل راموس ينتظر لبضعة أيام قبل اتخاذ قراره النهائي، سواء بالانتقال إلى دوري روشن حال وصول عروض مناسبة، أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي، حيث يواصل استعداداته للموسم المقبل بالتدريب.