بعد ديزني لاند .. مدرب بالميراس: إندريك يحتاج إلى عناق!

يعيش إندريك أيامًا عصيبة من الناحية التهديفية، وقرر مدربه أن يدعمه بشكل واضح..

قرر البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي أن يوجه رسالة دعم إلى لاعبه الشاب إندريك، الذي يمر بمرحلة صيام تهديفي.

إندريك، المنتظر انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2024، لم يسجل أي هدف حتى الآن مع بالميراس بعد 10 مباريات في عام 2023.

آخر المباريات التي لم يسجل فيها إندريك كانت أمام براجانتينو في الجولة العاشرة من الدوري البرازيلي، لدرجة أن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا لم يتحمل الضغط عند استبداله، وجلس يبكي على مقاعد البدلاء.

فيريرا بعد المباراة قرر أن يوجه رسالة دعم إلى إندريك، حيث قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدفين نظيفين: "أنتقد نفسي بشدة لأنني لم أحتضنه، كان يحتاج إلى ذلك".

وأضاف: "إنه طفل وسجل أهدافًا حاسمة في العام الماضي، أطلب منه ألا يفقد ابتسامته، والأهداف ستأتي، الفريق والمدرب والنادي، الجميع هنا لمساعدته، والأهداف ستأتي لا محالة".

تصريحات فيريرا تأتي تأكيدًا على تصريح سابق له، أكد خلاله أن أندريك طفل يحتاج للوقت والصبر حتى يحظى بمسيرة احترافية جيدة، وأنه في الوقت الحالي يحتاج كطفل أن يذهب إلى مدن ملاهي مثل "ديزني لاند" من أجل الاستمتاع بحياته.