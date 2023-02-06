"يجب على ريال مدريد الصبر .. إندريك بحاجة للذهاب إلى ديزني!"

رسالة إلى جمهور ريال مدريد من البرازيل!

وجه أبيل فيريرا مدرب بالميراس رسالة حول مستقبل إندريك النجم الواعد المقرر أن ينضم لصفوف ريال مدريد حينما يصل لعامه ال18، والذي شهد تراجع مستواه بعد الإعلان عن توقيعه للنادي الإسباني.

فيريرا يرى أن إندريك لا يزال طفل يحتاج للوقت والصبر حتى يحظى بمسيرة احترافية كبرى بالرغم من توقيعه على عقود الانضمام إلى ريال مدريد بالفعل.

وقال فيريرا في مؤتمر صحفي: "لا أريد أن أتحدث عن اللاعبين بشكل فردي، يجب أن يكون اللاعبون هنا مركزين للغاية لأن الطريق كما قلت طويل".

وأضاف: "إندريك؟ يجب أن يستمر في العمل ويجب علينا أن نتحلى بالصبر معه لا يزال إندريك أيضًا بحاجة للذهاب إلى ديزني "مدينة ملاهي"، عليه أن يكبر ويستمر في كونه طفلًا وعليه أن يستمر في الضحك، وليس تلك التوقعات على ولد يبلغ من العمر 16 عامًا، نحن نتوقع منه أن يسجل 10 أهداف وبعد ذلك، بهذه التوقعات هنا نضغط عليه وعندما يسجل وعندما يسجل هدفًا نبدي سعدتنا".

يذكر أن إندريك البالغ من العمر 16 عامًا شارك مع فريقه في الفوز على سانتوس بثلاثية دون رد في قمة مباريات الدوري البرازيلي يوم السبت الماضي.