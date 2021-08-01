بعد حل أزمة بيل.. ريال مدريد يحدد موقف نجم آخر من الرحيل

الأمور باتت واضحة

كشفت تقارير صحفية عن موقف جناح ريال مدريد، الشاب رودريجو جوس، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وقد سبق وأن تم ذكر اسم اللاعب ضمن الرحلين عن صفوف الفريق نظرًا لعدد اللاعبين الأجانب في قائمة ريال مدريد في الموسم الجديد.

ماذا جاء في التقارير الصحفية بخصوص رودريجو؟

حسب ما نشرية صحيفة "ماركا" فإن بقاء رودريجو لم يعد يمثل أزمة إدارية للنادي الملكي، بعد أن ابلغت رابطة الدوري الإسباني ريال مدريد بأن جناحه، جاريث بيل، لم يعد لاعبًا أجنبيًا.

وكان ريال مدريد يواجه معضلة بسبب الويلزي، وذلك بعد خروج ويلز من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما تنص عليه قوانين الدوري الإسباني، وهي أن يمتلك كل نادٍ ثلاثة لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويمتلك ريال مدريد أكثر من لاعب في قائمة الأجانب حاليًا مثل، فينيسيوس، ميليتاو، رودريجو بالإضافة إلى الشابين راينير وتاكيفوسا كوبو، لذلك كان يفكر في الإطاحة بـ رودريجو لحل تلك المعضلة.

موقف أنشيلوتي من رحيل رودريجو؟

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي لا يرغب في رحيل رودريجو الذي كان متألقًا في مباراة رينجرز الودية وأحرز هدفًا لصالح ريال مدريد.

وقالت إن رودريجو بدوره، سيحاول تقديم كل ما لديه، من أجل حجز مقعد أساسي مع الفريق الأول، مع عودة بيل، وتواجد ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز.

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