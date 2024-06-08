بعد حسم صفقة لاكازيت .. القادسية يتخذر قرارًا هاماً بخصوص كاريو وألفارو

احتفالات ضخمة واستعدادات للموسم الجديد

كشفت تقارير عن آخر تطورات سوق الانتقالات الخاص بالقادسية الصاعد حديثاً للمشاركة في دوري روشن الموسم المقبل.

وأقام القادسية احتفالات ضخمة في الساعات الماضية للاحتفال بالصعود، والتي شهدت مشاركة عديد النجوم العالميين مثل أندريا بيرلو وباولو مالديني، بالإضافة لنجوم من السعودية مثل محمد نور ومحمد الدعيع.

وقالت "الشرق الأوسط" إن القادسية قرر الاستغناء عن مدافعه ألفارو جونزاليز، وتواجد اللاعب في الاحتفالات رغم عدم تلقيه تأكيدات بخصوص الاستمرار مع النادي.

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وأوضح التقرير أيضاً أن أندريه كاريو، النجم البيروفي، ينتظر حسم مصيره في ظل تبقي عام في عقده مع النادي وخروج تقارير تتحدث عن الاستغناء عنه، عكس لوشيانو فييتو، الأرجنتيني الذي سيستمر على الأرجح الموسم المقبل.

وبحسب عدة مصادر، توصل القادسية لاتفاق مع أليكساندر لاكازيت، الدولي الفرنسي، بالإضافة للحارس البلجيكي كوين كاستيليس. المزيد من التفاصيل هنا.