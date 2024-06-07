"خطوة واحدة على الإعلان الرسمي" .. القادسية ينهي الاتفاق مع لاكازيت ويجهز "المفاجأة البلجيكية"

القادسية يستعد بقوة للمنافسة في دوري روشن السعودي..

قطع نادي القادسية، خطوة جديدة نحو الإعلان الرسمي عن ثالث صفقاته الصيفية، بضم النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، قائد ليون الفرنسي، ونجم آرسنال الإنجليزي السابق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

القادسية، المملوك لشركة أرامكو السعودية، يستعد بقوة للعودة إلى دوري روشن للمحترفين، بعد تتويجه بطلًا لدوري يلو للدرجة الأولى، حيث تعاقد رسميًا مع لاعب الوسط الأوروجوياني ناهيتان نانديز، قادمًا من كالياري الإيطالي، فضلًا عن ضم حسين القحطاني، لاعب الشباب، في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن مسؤولي نادي القادسية، توصلوا لاتفاق مع الهداف الفرنسي، من أجل تمثيل فارس الشرقية، بعقد لمدة عامين، فيما يتم التواصل مع نادي ليون، في ظل تبقي عام في عقده الذي ينتهي في يونيو 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويجري القادسية مفاوضات من أجل شراء عقد لاكازيت من ليون، بعدما تم الاتفاق بشكل نهائي مع اللاعب، على أن يكون العقد المُرتقب، لمدة عامين، مع أفضلية التمديد لموسم ثالث حال رغبة الطرفين.

وكان لاكازيت قد انضم إلى قائمة منتخب فرنسا الأولمبي، تحت قيادة المدير الفني تييري هنري، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي تقام خلال الفترة بين 24 يوليو و10 أغسطس.

يذكر أن القادسية وقّع في 29 مايو الماضي، مع الحارس الدولي البلجيكي كوين كاستيلس، الذي يستعد لقيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا، حيث تم إنهاء إجراءات التعاقد مع كاستيلس.