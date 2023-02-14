بعد ثورة جمهور النصر .. قرار مفاجئ من مرسول بارك بشأن مواجهة التعاون

لم تترك إدارة ملعب مرسول بارك جماهير النصر غاضبةً، بشأن ما حدث من ترتيبات لمواجهة العالمي أمام التعاون، المقرر إقامتها في 17 من فبراير الجاري.
المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وفي 30 من يناير الماضي، أعلن مرسول بارك طرح تذاكر المباراة أمام الجماهير، وهو ما أشعل غضبهم، نظرًا لطرحها قبل موعد المباراة بـ16 يومًا، مما سيمنع الكثيرين من حجز مقاعدهم، لعدم ضمان ظروفهم الشخصية عند حلول يوم اللقاء.
لذلك فاجأ مرسول بارك جماهيره اليوم الثلاثاء، بإعلان طرح تذاكر إضافية للمباراة، كي يتمكن من لم يحجز مكانه من قبل من اقتناص الفرصة.
يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الشباب؛ صاحب الصدارة، لكن الليوث خاضوا مباراتين أكثر من النصر، بينما يحل سكري القصيم في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.
اختيارات المحررين
- ماذا لو ضربوه بالنار وأشفق عليه .. ردود أفعال أداء محمد صلاح أمام إيفرتون!
- سوبر هاتريك رونالدو يتكرر والهلال الأقوى .. حصاد موسم 2023 من الدوري السعودي للسيدات
- انفجار لاوتارو وتخاذل ميسي .. ماذا قدم نجوم الأرجنتين بعد كأس العالم؟
- ليونيل ميسي الخجول .. يرفض الحديث عن السيدات ولا يقدر نفسه جيدًا!
- إصابات ومشادات .. حان وقت الانهيار بتوقيت باريس