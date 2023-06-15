بعد تلقيه عرضًا من الهلال .. كولر يحدد موقفه من رحيل محمد عبد المنعم

تعرف على موقف الأهلي من رحيل مدافعه بعد العرض السعودي المُغري

أكدت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، عن تقديم نادي الهلال عرضًا مُغريًا إلى المدافع المصري محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار برنامج "+90" إلى أن الهلال عرض على الأهلي مبلغ 12 مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات محمد عبد المنعم. "طالع التفاصيل"

وكشفت صحيفة "الوطن" المصرية، عن أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، رفض بشدة رحيل عبد المنعم، بسبب الاعتماد عليه بشكل أساسي في دفاع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن كولر أبلغ إدارة الأهلي أن رحيل عبد المنعم ممنوع ومرفوض تمامًا، لأنه أحد العناصر الأساسية، ولا يمكن الاستغناء عنه، في ظل خطته لبناء فريق قوي بالموسم الجديد.

ويُريد كولر الحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق، التي ساهمت في التتويج بالبطولات الأربعة معه منذ بداية الموسم الحالي، وكان آخرها التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.