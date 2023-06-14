الهلال يغري الأهلي بـ"أغلى صفقة في تاريخه" لضم نجمه

صفقة محتملة من الأهلي في الطريق إلى نادي الهلال لحل الأزمة الدفاعية الخطيرة

فتح نادي الهلال خزائنه؛ للتعاقد مع صفقة كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي المنتهي 2022-2023؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

ووفقًا لبرنامج "+90"، قدّم الزعيم الهلالي، عرضًا إلى النادي الأهلي المصري، للتعاقد مع مدافعه الدولي الشاب محمد عبد المنعم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف البرنامج، عن أن الهلال عرض على الأهلي، مبلغ يُقدر بـ12 مليون دولار، أي 45 مليون ريال سعودي "370 مليون جنيه مصري"؛ لحسم الصفقة.

وأوضح أن إدارة القلعة الحمراء، لا تزال تدرس العرض الأغلى في تاريخها؛ حيث لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن؛ خاصة في ظل أهمية عبد المنعم، في خط دفاع الفريق.

جدير بالذكر أن الهلال وضع على رأس أولوياته، التعاقد مع مدافع أجنبي؛ بعد إصابة النجم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، وتعطل مفاوضات التجديد معه.