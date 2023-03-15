بعد تصريح بيب جوارديولا .. نجمة هوليوود تشعل سخرية مانشستر يونايتد من مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد قرر الرد بصورة ساخرة على تصريح بيب جوارديولا بشأن زيارة جوليا روبرتس إلى "أولد ترافورد"..

لم يفوت نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الفرصة للسخرية من تصريح الإسباني بيب جوارديولا مدرب غريمه وجاره في المدينة مانشستر سيتي، بشأن الممثلة الأمريكية الشهيرة جوليا روبرتس.

جوارديولا خرج بواحد من أغرب التصريحات بعد فوز فريقه على لايبزيج الألماني بسباعية نظيفة في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23، حيث تحدث عن زيارة روبرتس إلى ملعب "أولد ترافورد" في 2016 بدلًا من زيارة فريقه.

المدرب الإسباني استغل المؤتمر الصحفي للتعبير عن إحباطه لعدم الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ثم تطرق إلى زيارة جوليا روبرتس لإنجلترا في عام 2016 وقرار ممثلة هوليوود الشهيرة قضاء بعض الوقت مع فريق مانشستر يونايتد بدلًا من سيتي، بينما كان يشير إليها كواحدة من الذين يراهم كمثل أعلى في الحياة.

وقال جوارديولا: "قبل سنوات جاءت جوليا روبرتس إلى مانشستر - ليس في التسعينيات عندما كان السير أليكس فيرجسون يفوز بالألقاب، لقد جاءت في الفترة التي كنا فيها أفضل من يونايتد، في هذه السنوات الأربع أو الخمس، صحيح ؟".

حسابات مانشستر يونايتد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قررت الرد بسخرية على تصريح جوارديولا، عبر نشر مجموعة صور من زيارة روبرتس إلى معقل "الشياطين الحمر". مع تعليق: "نظرة إلى الوراء عندما زارت جوليا روبرتس أولد ترافورد".