بالرغم من النجاحات .. نجمة هوليوود تشعر جوارديولا بالغيرة من مانشستر يونايتد!

زيارة نجمة هوليوود تساوي ثلاث كؤوس دوري أبطال أوروبا!

تصدر إرلينج هالاند العناوين الرئيسية بتسجيله خمسة أهداف في مرمى لايبزيج خلال فوز فريقه بنتيجة 7-0 في استاد الاتحاد، بينما خطف بيب جوارديولا مدرب الفريق الأضواء بمؤتمر صحفي غير عادي بعد المباراة، حيث ادعى أنه فشل بسبب أن جوليا روبرتس نجمته المفضلة في عالم هوليوود زارت ملعب أولد ترافورد لمشاهدة مانشستر يونايتد في عام 2016، بينما تجاهلت السيتي.

وقال جوارديولا عقب اللقاء: "أنا فاشل في دوري الأبطال، إذا فزت بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية فسأكون فاشلاً، لدي ثلاثة أيقونات في حياتي، وهم مايكل جوردان (أسطورة السلة الأمريكي) وتايجر وودز(أسطورة الجولف الأمريكي) وجوليا روبرتس (نجمة هوليوود)".

وأضاف: "قبل سنوات جاءت جوليا روبرتس إلى مانشستر - ليس في التسعينيات عندما كان السير أليكس فيرجسون يفوز بالألقاب والألقاب والألقاب، لقد جاءت في الفترة التي كنا فيها أفضل من يونايتد، في هذه السنوات الأربع أو الخمس الماضية، أليس كذلك؟".

وتابع جوارديولا: "ذهبت لزيارة مانشستر يونايتد لم تأت لرؤيتناـ لهذا السبب حتى لو فزت بدوري الأبطال، فلن يقارن ذلك بحقيقة أن جوليا روبرتس جاءت مانشستر ولم تأتي لرؤيتنا".

وأتم: "حتى لو فزت بدوري الأبطال ثلاث مرات على التوالي، فلن يقارن هذا بخيبة الأمل التي شعرت بها".