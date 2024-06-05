بعد تتويجه بدوري الأبطال.. ريال مدريد يواجه أزمة "تتمناها كل أندية أوروبا"!

ماذا يفعل الملكي؟

يواجه ريال مدريد أزمة تتمناها كل الأندية الأخرى في العالم، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024.

وحصد ريال مدريد اللقب الأوروبي الأكبر للمرة 15 في تاريخه، بعدما حقق الانتصار في المباراة النهائي على بوروسيا دورتموند (2-0) في ملعب ويمبلي.

وحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن "هناك مشكلة في ريال مدريد، المتحف الحالي لا يتسع إلا لـ3 ألقاب أخرى لدوري أبطال أوروبا".

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وابتعد ريال مدريد كثيرًا عن أقرب منافسيه في الصراع على لقب دوري الأبطال، إذ يحتل ميلان الإيطالي المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجًا، علمًا بأن آخر تتويجاته كان عام 2007.

ومنذ عام 2014، حصد ريال مدريد اللقب الأوروبي 6 مرات، وخسره في 5 مناسبات (برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ وتشيلسي ومانشستر سيتي).