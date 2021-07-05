بعد بينتوس، ريال مدريد يستكمل ثورة الإصلاح ضد الإصابات!

نادي ريال مدريد يعين طبيب من دوري كرة القدم الأمريكية لتفادي الإصابات المتكررة!

قرر نادي ريال مدريد أن يعين دان كوبر رئيس القطاع الطبي السابق في نادي دالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية في الفريق الأول.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "التشيرينجيتو"، والذي أكد أن قدوم كوبر يأتي في ظل رغبة الإدارة في حل أزمة الإصابات المتكررة.

وكان ريال مدريد قد عانى خلال الموسم الماضي من الكثير من الإصابات كأكثر أندية الدوري الإسباني وهو ما أثر بشكل واضح على أداء الفريق.

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ويعد أبرز نجوم النادي الذين عانوا من الإصابات خلال الشهور الماضية هو البلجيكي إيدين هازارد الذي قدم من تشيلسي في صفقة قياسية.

وقام النادي بإعادة أنطونيو بينتوس المعد البدني الأسبق له من بداية شهر يونيو الماضي ليتولى عملية الإعداد للموسم الجديد.

وكان الموسم الماضي هو الأسوأ مؤخرًا لريال مدريد في كل المنافسات بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي لقب حتى الآن.

جدير بالذكر أن إدارة ريال مدريد كانت قد أعلنت عن عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق في الموسم الجديد بعد رحيل زين الدين زيدان.