بعد إقصاء برشلونة.. رابطة الدوري الفرنسي تكافئ باريس!

قرار رسمي

كافأت رابطة الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بعد نجاحه في تجاوز برشلونة الإسباني، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ورغم خسارة الفريق الباريسي (3-2) في حديقة الأمراء ذهابًا، إلا أنه تمكن من العودة في إسبانيا بالفوز (4-1)، ليضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند في نصف النهائي الأوروبي.

وقررت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة بي إس جي ضد نيس ضمن منافسات الجولة 32 من الليج 1، والتي كانت مقررة يوم 3 مايو المقبل، من أجل منح فرصة للفريق الباريسي للاستعداد لمباراتي دورتموند يومي 1 و7 مايو، على أن تجرى مباراة الدوري يوم 15 من الشهر ذاته.

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وكما الحال مع باريس، قررت الرابطة تأجيل مباراة أولمبيك مارسيليا مع ستاد ريمس في الجولة 32 ليتفرغ لمواجهة أتالانتا الإيطالي في نصف نهائي الدوري الأوروبي.