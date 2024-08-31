قبل مواجهة بلد الوليد؟

قدم لاعبو برشلونة لفتة طيبة لزميلهم الشاب مارك برنال، الذي تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إلى جانب إصابة الغضروف الخارجي.

وخلال عمليات الإحماء قبل مواجهة بلد الوليد اليوم السبت، ارتدى جميع لاعبي البارسا قميصًا خاصًا لدعم لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا.

وأصيب برنال في الدقيقة 90+7 من مواجهة رايو فاييكانو يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

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يشار إلى أن برنال انضم للفريق الأول في برشلونة مع بداية الموسم الجاري، بناء على طلب المدرب هانز فليك، وخاض أول 3 مباريات للفريق في التشكيل الأساسي، قبل أن يتعرض للإصابة.

ولعب برنال لمدة 70 دقيقة أمام فالنسيا بالجولة الأولى، وشارك في 82 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو، قبل أن يخوض 90 دقيقة أمام فاييكانو (أصيب بالوقت بدل الضائع).

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ليصبح الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يخسر أي نقاط.