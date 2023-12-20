بعد أن رفض الاعتراف بابنته الأولى.. فضيحة "أبوية" جديدة تضرب إيتو!

لم يكن أبدا جزءا من حياتي!

يواجه نجم برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي السابق، صامويل إيتو، دعوى قضائية في إيطاليا من ابنته (آني)، التي تتهمه بـ"عدم الوفاء بالتزاماته المالية ودعم الأسرة".

ولدت آني في بادوفا بإيطاليا عام 2002 بعد علاقة غرامية مع امرأة تدعى آنا ماريا بارانكا، وتم الاعتراف بها على أنها ابنة إيتو، لكنها "لم تحصل على هذا اللقب مطلقًا كجزء من حياتها".

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فقد تقدمت الطالبة الجامعية ابنة الـ21 عاما بشكوى إلى مكتب المدعي العام في ميلانو يوم 13 أكتوبر الماضي، بعد "فشل آخر محاولة يائسة لها في الاتصال بوالدها".

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وأضافت: "تدرس آني بدوام كامل في ميلانو لكنها ليست مستقلة ماليًا وتعتمد على والدتها التي تكافح لتغطية نفقاتها".

يشار إلى أنه في 2015، طُلب من إيتو أن يدفع لوالدة (آني) 10 آلاف يورو كنفقة لطفل، لكن زُعم أنه لم يلتزم بكلمته، لتستمر المعركة القانونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها إيتو طرفًا في هذا الصراع، حيث اتهمته ابنة أخرى (إريكا دو روزاريو نيفيس)، بعدم دفع نفقة الطفل في إسبانيا، حيث تقرر تسميتها رسميًا على أنها ابنته في فبراير 2022، على أن يدفع 1400 يورو شهريًا لإريكا، مع خطة السداد بأثر رجعي لعام 2018 عندما بدأت الدعوى القضائية.