بعد أزمة السعودية .. فنربخشه يُخطط لإفساد كأس السوبر التركي ضد جلطة سراي!

الكشف عن خطة فنربخشه لإفساد السوبر التركي

وضع نادي فنربخشه خطة من أجل إفساد مباراة كأس السوبر التركي المرتقبة ضد جلطة سراي، حيث مقررًا لها أن تقام اليوم الأحد 7 أبريل 2024.

وكانت مباراة كأس السوبر مقررًا أن تقام في السعودية يوم 29 ديسمبر 2023، ولكن حدثت أزمة بسبب رغبة جماهير فنربخشه وجلطة سراي في رفع صورًا سياسية، وهو ما تم رفضه من جانب السلطات السعودية، ليتم إلغاء الحدث.

وطلب نادي فنربخشه أن يتم تأجيل مباراة السوبر المقرر لها اليوم، بسبب مباراة دوري المؤتمر الأوروبي ضد أولمبياكوس، بالإضافة إلى تواجد حكام أجانب، وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد التركي لكرة القدم.

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واتخذ فنربخشه قرارًا سيُفسد به مباراة السوبر، وهو خوض المباراة بـ9 لاعبين فقط تحت 19 عامًا، دون وجود لاعبين على مقاعد البدلاء.

وأشارت مصادر "GOAL" إلى أن فنربخشه سيبدأ المباراة بـ9 لاعبين تحت 19، وسيتظاهر 3 لاعبين منهم بالإصابة وسيجلسون على مقاعد البدلاء، وسيتبقى 6 لاعبين فقط، ليتم إلغاء المباراة وفقًا للقواعد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان غدًا من جانب الاتحاد التركي، بأن جلطة سراي هو الفائز بمباراة السوبر بنتيجة 3-0، ليتوجون باللقب.