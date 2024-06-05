بعد اهتمام عملاق الليجا.. ألفاريز يقف في وجه جوارديولا!

نقطة تحول في علاقة الثنائي؟

تصدر الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي، عناوين الأخبار خلال الأسبوع الجاري، بعد ما تردد بشأن اهتمام أتلتيكو مدريد بضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن دييجو سيميوني مدرب الأتلتي يريد إقناع ألفاريز، الذي ليس لديه دور أساسي في مانشستر سيتي، بأن أفضل وجهة لمواصلة مسيرته هي في ميتروبوليتانو، حيث سيكون قائد الفريق في إعادة البناء.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اللاعب الأرجنتيني تصدر العناوين مرة أخرى بسبب رغبته في المشاركة مع منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا في أولمبياد باريس 2024 الشهر المقبل، بعد مشاركته في كوبا أميركا.

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وحسب الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول، فقد طلب ألفاريز المشاركة في أولمبياد باريس، بعد انتهاء مشاركته مع راقصي التانجو في كوبا أميركا الشهر الجاري، إلا أن بطل إنجلترا متردد في السماح لمهاجمه بالمشاركة في البطولتين هذا الصيف.

وأوضح أن "إحدى الحجج التي قدمها الأرجنتيني لمدربه هي قلة الدقائق التي حصل عليها مع السيتي"، ويمكن أن يكون طلب الأرجنتيني نقطة تحول في العلاقة بين الثنائي، حيث يريد ألفاريز أن يشعر بأهميته في الفريق.