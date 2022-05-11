بعد انتهاء التحقيق .. المنشطات تحدد موعد قرارها ضد المولد

يبدو أن قرار لجنة المنشطات تجاه فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد، قد اقترب من الحسم خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد تورطه في أزمة منشطات جديدة مؤخرًا.

ما هي تفاصيل أزمة تناول المولد للمنشطات؟

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على ظهور عينة إيجابية لأحد اللاعبين الدوليين خلال فحصه لاختبار المنشطات قبل إحدى المباريات، قبل أن يكشف برنامج "أكشن مع وليد" عن أن اللاعب هو فهد المولد. "اقرا التفاصيل"

وتعد هي المرة الثانية التي يتورط فيها فهد المولد في قضية منشطات، بعدما تم إيقافه عام 2019 لمدة سنة كاملة، بعد ثبوت تناوله المنشطات.

وكان جراح الظفيري وكيل أعمال فهد المولد، قد علق على تداول اسم لاعب الاتحاد في تلك الأزمة، حيث أكد على أنه من يتناول اسم اللاعب فهو يفتقد للمهنية. اقرأ التفاصيل

ما هو موقف لجنة المنشطات من فهد المولد؟

أكد الإعلامي الرياضي منار شاهين "الشاهينو"، على أنه تم الانتهاء من جلسة الاستماع لمهاجم الاتحاد، على أن يتم إصدار القرار النهائي خلال الأيام القادمة.

وجاء نص تغريدة نشرها شاهين عبر حسابه على موقع "تويتر" كالآتي: "تم الانتهاء من جلسة الاستماع للاعب فهد المولد ولجنة المنشطات قبل قليل، ومن المقرر إصدار الحكم النهائي على اللاعب خلال أسبوع من الآن".

واختتم منار شاهين تغريدته قائلًا: "وبإذن الله الأمور تكون في مصلحة اللاعب، وتخفيف مدة العقوبة".

جاء ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية، على أن محامي المولد قام بتقديم جميع المستندات للجنة المنشطات، تضمن تقارير المستشفى ووصفة الدواء الذي حصل عليه، وتقرير الطبيب المعالج له. "اقرأ التفاصيل"

🔴 الشاهينو /

🔷 تم الانتهاء من جلسة الاستماع للاعب فهد المولد ولجنة المنشطات قبل قليل .

🔷 ومن المقرر اصدار الحكم النهائي على اللاعب خلال اسبوع من الان ..

✍🏼 وباذن الله الأمور تكون في مصلحة اللاعب وتخفيف مدة العقوبة 🙏🏼 ..#الاتحاد pic.twitter.com/fjyaJcEkMO — منار شاهين ( الشاهينو ) (@AlShahenoo) May 11, 2022

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