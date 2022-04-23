مع تقديم دليل البراءة .. قرار جديد في قضية المولد والمنشطات

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة قد حدثت في قضية تناول فهد المولد مهاجم فريق نادي الاتحاد للمنشطات، وهي القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي خلال الفترة الماضية.

ما هي تفاصيل أزمة تناول المولد للمنشطات؟

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على ظهور عينة إيجابية لأحد اللاعبين الدوليين خلال فحصه لاختبار المنشطات قبل إحدى المباريات، قبل أن يكشف برنامج "أكشن مع وليد" عن أن اللاعب هو فهد المولد. "اقرا التفاصيل"

وتعد هي المرة الثانية التي يتورط فيها فهد المولد في قضية منشطات، بعدما تم إيقافه عام 2019 لمدة سنة كاملة، بعد ثبوت تناوله المنشطات.

وكان جراح الظفيري وكيل أعمال فهد المولد، قد علق على تداول اسم لاعب الاتحاد في تلك الأزمة، حيث أكد على أنه من يتناول اسم اللاعب فهو يفتقد للمهنية. اقرأ التفاصيل

ما هي آخر تطورات أزمة فهد المولد والمنشطات؟

وأكد موقع "سبورت 24" السعودي، على أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قد اتخذت قرارًا بتأجيل جلسة الاستماع للاعب فهد المولد، للمرة الثانية.

لجنة المنشطات كانت قد أجلت جلسة الاستماع للمرة الأولى والتي كان مقررًا لها في السادس من أبريل الجاري، بعد ظهور عينة إيجابية له، تسببت في إيقافه حتى إجراء التحقيق معه.

وأضاف الموقع أن اللجنة أرسلت خطابًا إلى فهد المولد يوم 21 أبريل الجاري، يفيد بتأجيل جلسة الاستماع إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، المقرر له مطلع مايو المقبل.

كما أكد الموقع على أن محامي المولد كان قد قدم جميع المستندات للجنة يوم 6 أبريل الماضي، تضمنت تقارير المستشفى ووصفة الدواء وتقرير الطبيب المعالج له، بالإضافة إلى تقرير مفصّل عن العلاج الذي تم وصفه.

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