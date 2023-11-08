الاتحاد استجاب لرغبة نجمه الفرنسي وأقال المدرب نونو سانتو

SHAHID

أعلن الاتحاد في وقت متأخر من مساء أمس إقالة مدربه نونو سانتو بعد موسم ونصف شهدا التتويج بدوري روشن السعودي بعد غياب منذ عام 2009، وقد كشفت الكواليس الأخيرة عن لعب مهاجم الفريق، كريم بنزيما، دورًا مهمًا ومؤثرًا في هذا القرار.

المصادر أكدت أن المهاجم الفرنسي أبلغ إدارة النادي برفض لعب أي مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي، محملًا إياه مسؤولية النتائج السلبية الأخيرة ومطالبًا الإدارة بإقالته والتعاقد مع مدرب آخر.

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سيناريو يُعيد للأذهان ما حدث في النصر خلال الموسم الماضي من تدخل كريستيانو رونالدو ودوره المؤثر في إقالة رودي جارسيا من تدريب النصر بعد فقدانه السيطرة على غرفة الملابس.

الأمر لم يُعلن رسميًا بالطبع لكن جميع المصادر أكدت حينذاك أن النجم البرتغالي هو من أقنع الإدارة باتخاذ قرار إقالة جارسيا رغم أن النتائج لم تكن بذلك السوء ورغم الآمال الكبيرة التي وُضعت على المدرب عند التعاقد معه ووعده بمنحه كافة الصلاحيات لقيادة المشروع النصراوي.

بنزيما سار على خطوات رونالدو واستخدم ثقله الإعلامي والجماهيري وأقنع، أو بوصف أكثر قسوة أجبر، إدارة أنمار الحائلي على طرد سانتو رغم الحديث عن التمسك به قبل 24 ساعة فقط وعقب الخسارة المخيبة أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا.

مهاجم ريال مدريد السابق لا يأمل الآن إلا بنهاية سعيدة للقصة كما حدث مع رونالدو في النصر، إذ تدخل الأخير أيضًا في اختيار المدرب الجديد وأصر على جلب مواطنه لويس كاسترو رغم معارضة العديد من الإعلاميين والجماهير له، وقد فاز برهانه وأصبح الفريق الآن الأفضل في الدوري السعودي بإجماع الجميع.

كاسترو اعترف أخيرًا بأنه لم يكن يحظى بالاحترام والتقدير عند بداية مهمته مع النصر وهو ما تغير الآن تمامًا، وذلك أمر لا يُوصف سوى بأنه نجاح هائل لمواطنه رونالدو الذي آمن به وأصر على جلبه للرياض.

المصادر تتحدث حاليًا عن استهداف الاتحاد التعاقد مع مدرب فرنسي لنيل رضا بنزيما، والحديث عن زين الدين زيدان ولوران بلان، وبالطبع لا يستطيع أحد أن يُنكر أن رأي صاحب الـ35 عامًا سيكون ذي ثقل كبير في عملية اختيار المدرب الجديد.

بنزيما سيتحمل الكثير من تبعات قرار إقالة سانتو واختيار المدرب الجديد، إذ سيرتبط الأمر دومًا به وسيُحمل دومًا الجزء الأكبر من مسؤولية ونتائج هذا القرار ... فهل تكون النتيجة إيجابية كما حدث مع رونالدو في النصر؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام والشهور القادمة.

SHAHID