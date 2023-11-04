"الآن الجميع يحترمني" .. كاسترو يتحدث عن التقليل منه في بدايته مع النصر!

مدرب النصر يكشف عن التقليل منه بعد تدريبه العالمي

SHAHID

تحدث البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر، عن التقليل منه في بدايته مع تدريب العالمي، مع بداية الموسم الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كاسترو تولى تدريب النصر خلال صيف 2023، حيث نجح في قيادته لتحقيق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على الهلال في النهائي، وحاليًا يُطارد الزعيم على صدارة دوري روشن السعودي.

وعقب مباراة النصر أمام الخليج، قال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط": "عندما أتيت إلى النصر، الجميع كان يتحدث عن تعاقدي أنني لم أعمل في أوروبا، ولماذا تم التعاقد معي".

وأضاف كاسترو: "حاليًا الجميع يحترمني، وأنا سعيد جدًا بتواجدي في هذا البلد المحترم، والذي يعشق كرة القدم".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقاد كاسترو النصر لتحقيق الفوز على الخليج بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

SHAHID