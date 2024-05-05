واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ رفقة ناديه إنتر ميامي، بعدما قاده لتحقيق الانتصار الكبير على نيويورك ريد بولز بنتيجة 6-2 في الدوري الأمريكي، إذ سجل هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وجاء هدف ميسي الوحيد في المباراة بتمريرة من الأوروجوياني لويس سواريز، قبل أن يرد النجم الأرجنتيني الجميل لسواريز، ويصنع له 3 أهداف متتالية.

وحصل الموسيقي الأرجنتيني بيزاراب على قميصي الثنائي ميسي وسواريز بعد المباراة، إذ نشر صورة القميصين عبر حسابه على إنستجرام.

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ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها بيزاراب بجانب ميسي هذا الموسم، حيث يواصل الفائز بكأس العالم جذب الضيوف لكل مباراة يشارك فيها.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يصنع 5 أهداف في مباراة واحدة، كما إلى إجمالي 1205 مساهمات تهديفية في مسيرته، كأول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل هذا الرقم.