بعد البيضة .. ميسي يتفوق على نجمة "تيك توك" ويحقق رقمًا تاريخيًا في وسائل التواصل!

يواصل ميسي تحطيم الأرقام القياسية في وسائل التواصل الاجتماعي بعد تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.

تواصل منشورات ليونيل ميسي بعد التتويج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 تحطيم الأرقام القياسية لأكثر المنشورات إعجابًا في التاريخ.

ميسي كان قد تفوق على أكثر صورة كانت قد حصلت على إعجاب في تاريخ إنستجرام، وهي صورة لبيضة حصلت على 56.6 مليون إعجاب.

ميسي، وبعد تحطيم الرقم القياسي للمنشور الأكثر إعجابًا على تطبيق "إنستجرام"، أصبح الآن صاحب أكثر منشور شهرة على الإطلاق، عبر أي منصة للتواصل الاجتماعي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن منشور ميسي تجاوز 71 مليون إعجاب، حتى لحظة كتابة هذه السطور، منذ نشره قبل ثلاثة أيام، ليتجاوز بذلك حاجز 64 مليون إعجاب، والتي حققها منشور المغنية الأمريكية بيلا بوارك في مقطع فيديو نشرته على تطبيق "تيك توك" في 2020.

منشور ميسي الاحتفالي على "إنستجرام" يواصل حصد الإعجاب، ومن المرجح أن يقف عند رقم خيالي، سيكون من الصعب الوصول إليه في وقتٍ قريب.