تفوق على بيضة.. ميسي مستمر في تحطيم الأرقام القياسية

الأمور تسير على ما يرام مع ميسي في كل شيء

حطم ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر صورة تحصل على عدد من الإعجاب بتطبيق إنستجرام، بعدما نشر البرغوث صورته وهو يحمل لقب كأس العالم.

إذ ساهم ميسي بشكل كبير في تحقيق منتخب الأرجنتين لبطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على فرنسا في لقاء النهائي بركلات الترجيح، بعدما سجل ليونيل هدفين في التعادل 3-3.

وبعد الفوز الدرامي لمنتخب التانجو، ذهب ميسي لتطبيق إنستجرام ونشر صورته وهو يحمل لقب كأس العالم، وحصل على 63 مليون إعجاب. (الرقم المذكور لحين كتابة التقرير).

ويتفوق بذلك ميسي على أكثر صورة كانت قد حصلت على إعجاب في تاريخ إنستجرام، وهي صورة لبيضة حصلت على 56.6 مليون إعجاب.

وبذلك يتصدر منشور البرغوث أكثر من حصل على الإعجاب في تاريخ إنستجرام، كما أن الأرقام تستمر في الزيادة وبالتالي يمكنه كسر رقمه الخاص في أي لحظة.