بعد الاتفاق مع فنربخشه .. مورينيو يضع شرطًا خاصًا لتسهيل رحيله إلى هذا الفريق!

يندم على رفضه الفرصة في البداية

أصبح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على بعد خطوات من تدريب فنربخشه التركي، ولكنه يريد تأمين حلمه المستقبلي بشرط جزائي في عقده.

الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، كشف عن مفاجأة مدوية، اليوم، الجمعة، بموافقة مورينيو على الانتقال لفنربخشه بعقد تصل مدته إلى عامين، بعد جلسات من المفاوضات الناجحة بين الطرفين.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، قالت إن مورينيو سيحاول إدراج شرط جزائي في عقده مع فريقه الجديد، لتحرير نفسه بسهولة لو تم التفاوض معه للعمل كمدرب لمنتخب البرتغال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يشعر بالندم الكبير على رفضه هذه الفرصة عندما كان مدربًا لروما، حيث تمسك صاحب الـ61 سنة بمشروعه مع الذئاب قبل أن تتم إقالته في وقت لاحق.

وكان مورينيو قد تم ترشيحه لهذا المنصب بعد إقالة فرناندو سانتوش عقب الإخفاق في كأس العالم قطر 2022، ولكن مدرب ريال مدريد وإنتر وتشيلسي ومانشستر يونايتد السابق رفض الفرصة، ليتم إسناد المهمة للإسباني روبرتو مارتينيز.

جدير بالذكر أن فترة تدريب مورينيو لروما استمرت لعامين ونصف، وتمثلت أكبر إنجازاته مع الذئاب في التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، والصعود لنهائي الدوري الأوروبي مع الفريق الإيطالي، والذي خسره أمام نظيره الإسباني إشبيلية بركلات الترجيح.