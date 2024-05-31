حسم وجهته أخيرًا .. جوزيه مورينيو يتفق مع فريقه الجديد!

تعرف على فريق مورينيو الجديد

حسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وجهته المقبلة بشكل شبه نهائي، بعدما توصل لاتفاق مع فريقه الجديد الذي سيقوده خلال الفترة المقبلة.

وكان مورينيو هدفًا لعدة أندية خلال الفترة الماضية، سواء الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي، أو فنربخشه أو بشكتاش بالدوري التركي.

وكشف الإعلامي جيانلوكا دي مارزيو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن اتفاق جوزيه مورينيو مع نادي فنربخشه التركي.

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وكتب دي مارزيو عبر حسابه تغريدة جاء فيها: "توصل جوزيه مورينيو إلى اتفاق مع فنربخشه لعقد لمدة عامين".

وكانت آخر تجربة لمورينيو مع نادي روما الإيطالي، والذي قام بإقالته في موسم 2023-24، بسبب سوء نتائج الفريق.