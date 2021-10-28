بعد اقتناع لابورتا به.. تحديد موعد وصول تشافي لتدريب برشلونة

الأمور حُسمت تقريبًا..

أصبحت مسألة وقت وسيتم الإعلان عن تعيين تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني لبرشلونة خلفًا للمقال رونالد كومان، والآن تتحدث الصحف عن تحديد موعد وصوله لمقاعد بدلاء كامب نو.

ولا يزال تشافي مرتبطًا بعقد مع السد، وحتى يغادر جنبات الزعيم القطري على برشلونة دفع مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود بعقده مع عيال الذيب.

لكن اتفقت كافة الصحف الإسبانية على وجود الاتفاق بالفعل بين برشلونة وتشافي، ويتبقى فقط الاتفاق بين النادي الكتالوني والسد لإنهاء وصول المدرب رسميًا لقيادة البلوجرانا.

متى سيتولى تشافي تدريب برشلونة رسميًا؟

صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت على أنه من المستبعد وصول تشافي لتدريب برشلونة قبل مباراتي ألافيس ودينامو كييف الأسبوع المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فالعلاقة القوية التي تربط بين تشافي وإدارة السد تجعله يرفض الرحيل دون موافقتهم، والشرط الأساسي الذي وضعته الإدارة القطرية ألا يرحل المدرب قبل 3 نوفمبر.

ويستعد السد لمواجهة أمام الدحيل في قمة دوري نجوم قطر يوم الثالث من نوفمبر، بعد ذلك يمكن لتشافي أن يعود مجددًا إلى أحضان برشلونة بصورة طبيعية.

هذا يعني أن الظهور الأول للأسطورة الكتالونية كمدرب لبرشلونة سيكون على الأرجح أمام سيلتا فيجو بملعب بالايدوس يوم السادس من نوفمبر المقبل.

أما مباراة ألافيس ومن بعدها دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، سيشرف عليها المدرب المؤقت سيرجي بارجوان، والذي نُصِّب خليفة مؤقتة لكومان في الساعات الماضية.

كيف سارت المفاوضات بين تشافي ولابورتا؟

سبورت أشارت إلى أن تشافي متحمس للغاية لأخذ زمام الأمور في برشلونة بالفترة المقبلة، وأن التفاهم كبير بينه وبين رئيس النادي، جوان لابورتا.

في السابق قيل أن لابورتا لا يحبذ وصول تشافي لتدريب البرسا بسبب قلة خبرته، لكن بعد حوار إيجابي للغاية بين الثنائي، هناك قناعة كبيرة بأنه الأجدر بقيادة مشروع برشلونة بالفترة المقبلة.

حلم تشافي هو تدريب برشلونة، وبعد رفض هذه المهمة في ثلاث مرات سابقة، الإيمان لدى النجم الإسباني أنه الوقت المناسب لأخذ مقاليد السلطة بناديه الأم.

ما هو وضع برشلونة في الوقت الراهن؟

تشافي يصل إلى برشلونة وهو في وضع حرج، فالنادي الكتالوني يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة فقط، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد.

هذا إلى جانب الوضع الأوروبي الدقيق، فيحتاج برشلونة للفوز على دينامو كييف وبنفيكا والخروج على الأقل بتعادل أمام بايرن ميونخ حتى يتمكن من العبور لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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